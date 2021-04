Arnault e l’interesse per il Milan: “Ecco la verità” | News

Antonio Belloni, direttore generale del Gruppo Lvmh, smentisce l'interesse da parte di Arnault per il Milan. Ecco cosa ha detto

Antonio Belloni, direttore generale del Gruppo Lvmh, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel Merger & Acquisition, Summit organizzato dal Sole 24 ore. Belloni ha parlato anche del possibile interesse da parte di BernardArnault per il Milan. Ecco le parole riportate da calcioefinanza.it: " Per quanto riguarda il Milan non abbiamo nessun interesse per questa questione. Da settimane sto smentendo questa voce che attratto più attenzione di altre operazioni che abbiamo fatto. Ormai mi sono esaurito nel cercare di smentire questa notizia. Sono juventino - scherza Belloni - e avrei un enorme conflitto d’interesse e mi dovrei dimettere subito". Intanto ecco la nostra esclusiva con l'avvocato Grassani. Ecco cosa ci ha detto.