Arnault: “Ammiro il Milan, ma sono sei o sette volte che nego l’interesse”

NEWS MILAN – Bernard Arnault, Presidente e CEO del gruppo di lusso LVMH, ha smentito, per l’ennesima volta, di essere interessato all’acquisizione del Milan dal fondo Elliott Management Corporation.

“Questo argomento è davvero un mistero perché io ammiro davvero il Milan. È una grande squadra con giocatori straordinari, e alcuni di voi continuano a chiedermi cosa sta succedendo: probabilmente è la sesta o la settima volta in sei anni che nego l’interesse nell’acquisizione di questo grande club di calcio. Quello che sto dicendo adesso probabilmente non fermerà le speculazioni dei giornali. Continuerà il mistero? Io non lo so. Forse è un mistero italiano, chi lo sa?”, ha concluso Arnault.

Intanto, sul fronte mercato, il Milan è ad un passo dal cedere uno dei suoi calciatori più corteggiati ad un altro club italiano: per i dettagli, continua a leggere >>>

