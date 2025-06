Arbitri equiparati a pubblici ufficiali: in caso di violenza sarà carcere

Una legge storica, come sottolinea Zappi, a tutela degli arbitri, che da oggi sono pubblici ufficiali. Ecco i dettagli

E' stato ufficialmente modificato l’articolo 583-quater del Codice Penale che di fatto va ad equiparare gli arbitri ai pubblici ufficiali. Ad annunciarlo è stato il Ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi, al termine della riunione del Consiglio dei Ministri, con il quale l'AIA aveva interloquito intensamente per giungere a questo risultato.