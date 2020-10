APA Milan, Palomba: “Appoggiamo le scelte di Elliott, Scaroni e Gazidis”

APA Milan: sì al bilancio 2020 ed alla strategia del management

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’Associazione Piccoli Azionisti (APA) di A.C. Milan, presieduta da Auro Palomba, ha partecipato oggi all’Assemblea dei Soci del club rossonero. Il meeting è avvenuto in via telematica, alla luce delle disposizioni del nuovo DPCM legato all’emergenza sanitaria in corso. APA Milan ha votato in favore del bilancio 2019-2020 della società di Via Aldo Rossi e degli altri punti all’ordine del giorno. Tra questi, il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione rossonero. Al termine dell’Assemblea dei Soci, Palomba ha dichiarato quanto segue.

"APA Milan ha deciso di votare a favore del bilancio e di appoggiare le scelte fatte dall'azionista Elliott e del management guidato da Paolo Scaroni e Ivan Gazidis. Ci sembra che l'A.C. Milan abbia cominciato il cammino giusto, sia sul campo che fuori, per tornare dove deve stare, nell'empireo del calcio europeo. Apprezziamo particolarmente il fatto che, con l'ingresso di Massimo Ferrari, siano ora due i soci di APA Milan presenti nel consiglio d'amministrazione della società, oltre al Presidente del Collegio sindacale, a conferma dell'autorevolezza della compagine dei piccoli azionisti".