APA Milan, sì al bilancio 2022. Ma chiede chiarimenti al club rossonero

Il comunicato ufficiale di APA Milan sull'assemblea odierna del club

"APA (Associazione Piccoli Azionisti) Milan, intervenuta in assemblea di A.C. Milan, ha votato a favore del bilancio d’esercizio 2021/22. Ha chiesto inoltre al Consiglio d’Amministrazione del club rossonero chiarimenti su come il nuovo azionista intenda impostare il lavoro su alcuni temi fondamentali, come il nuovo stadio, il rapporto con la UEFA e la SuperLega.