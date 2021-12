Antonello: “Il quartiere di San Siro diventerà eccellente per lo sport” | News

Alessandro Antonello, A.D. nerazzurro, ha espresso il suo pensiero sul progetto vincente del nuovo stadio del Milan e dell'Inter

All'interno del comunicato pubblicato da 'nuovostadiomilano.com' e 'acmilan.com' in merito al progetto vincente del nuovo stadio di Milano, spiccano le parole dell'A.D. dell'Inter Alessandro Antonello. Queste le sue parole: "Il Nuovo Stadio di Milano sorgerà al centro di un'area modernissima, verde e vivibile 365 giorni l'anno. La nascita di un distretto per lo sport e il tempo libero, con un nuovo parco da 50 mila metri quadri di verde, consentirà al quartiere di San Siro di diventare una destinazione di eccellenza per lo sport e l'intrattenimento".