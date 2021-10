Antonello: “Il nuovo stadio non sarà pronto per le Olimpiadi 2026”

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato del nuovo stadio al termine dell'incontro con il Comune

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato al termine dell'incontro con Milan e il Comune di Milano a Palazzo Marino. In primo piano ovviamente il nuovo stadio: "Dopo due anni di pandemia sono slittati i tempi - ha spiegato Antonello -, non ci sarà sicuramente per le Olimpiadi e ci sarà San Siro. C’è una roadmap che seguiremo e ci auguriamo che sia propedeutica ad una velocizzazione del processo di approvazione". Intanto dalla Spagna sono sicuri: il Milan ha raggiunto l'accordo con un attaccante.