Andrea Abodi è il nuovo Ministro dello Sport nel Governo Meloni | News

Questo pomeriggio la nuova presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , ha presentato la lista dei Ministri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Per quanto riguarda lo sport, è stato nominato dalla neo Premier in persona Andrea Abodi.

Chi è Andrea Abodi

Abodi è un manager italiano ed è iscritto all'Ordine dei Giornalisti del Lazio dal 1986. Da sempre impegnato nel mondo dello sport, tra le tante cose ha coordinato le attività del marketing per la candidatura di Roma ai Giochi Olimpici e Paralimpici estivi del 2004, oltre ad essere Vicepresidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport, della Fondazione Giulio Onesti e dell’Associazione Culturale Mecenate 90, nonché Consigliere dell’Istituto della Encinclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani e di Special Olympics Italia. Attualmente è il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e del Comitato di Gestione Fondi Speciali nonché Consigliere dell’Associazione Bancaria Italiana. Per quanto riguarda il suo lavoro nel mondo del calcio, dal 2010 al 2017 è stato Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B e consigliere federale FIGC. Milan, le top news di oggi: occhi su Broja. Novità nuovo stadio.