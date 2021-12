Anche quest’anno il Milan sostiene l’ASD Briante 84 e l’APD Vharese

Il Milan sosterrà le due squadre impegnati nei campionati dedicati a calciatori e calciatrici con disabilità cognitivo-relazionali

In occasione di Milan-Salernitana, in programma domani alle ore 15, cinque rappresentanti di ognuna delle due società saranno presenti allo stadio Meazza per assistere alla partita e saranno protagonisti di un'attività inserita all'interno della campagna #disabilitiamoipregiudizi, promossa dalla FIGC per i campionati di Serie A TIM, Serie BKT e Serie C in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità. Prima del fischio d'inizio, mentre sui maxischermi dello stadio sarà trasmesso un video a sostegno della campagna, i ragazzi effettueranno infatti un giro di campo indossando la maglia del Milan.