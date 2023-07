Amichevoli Milan, dove vederle in tv e diretta streaming: Sky o DAZN?

Tempo di amichevoli estive per il Milan di Stefano Pioli, in preparazione per la stagione 2023-2024. Info sulla diretta tv e streaming

È tempo di amichevoli estive per il Milan di Stefano Pioli che, ormai da qualche giorno, ha ripreso la preparazione nel centro sportivo rossonero di Milanello in vista della stagione 2023-2024. Sono già cinque gli impegni in calendario per il Diavolo: si tratta di una prima sgambata per rompere il ghiaccio. Successivamente tre prestigiose amichevoli internazionali. Infine (per ora), il 'Trofeo Silvio Berlusconi'.