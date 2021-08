Amichevole Nizza-Milan, tra i promossi c’è Maignan | News

La Gazzetta dello Sport analizza l'amichevole tra Valencia e Milan: buona la prova di Mike Maignan, portiere rossonero

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, analizza la prestazione dei rossoneri in Valencia-Milan . L'amichevole è terminata con la vittoria degli spagnoli 5-3 ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Gol da dischetto di Giroud , ma il rigore decisivo è stato sbagliato da Rade Krunic, protagonista anche di una rissa nel corso del secondo tempo.

La rosea si sofferma sulla prova di Mike Maignan, che viene messo tra i promossi insieme a Brahim Diaz. Il portiere francese, infatti, ha chiuso la porta a Cheryshev con una bella parata. In due partite (Nizza e Valencia) non ha ancora subito gol. E' ancora presto per dare giudizi, ma Maignan sembra sulla strada giusta. Il Milan intanto pensa a Ramsey della Juventus: il punto