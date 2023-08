Amichevole Milan-Novara, dove vederla in tv e streaming: Sky o DAZN?

Ma dove si potrà vedere, in diretta tv e in streaming, l'amichevole Milan-Novara? La partita andrà in onda su Sky Sport Calcio (numero 202) e su DAZN' in streaming. Ricordiamo, inoltre, che potrete seguire la partita anche con la diretta testuale di 'PianetaMilan.it'. Mancano sempre meno giorni al debutto in Serie A stagionale del Milan contro il Bologna e sarà importante ogni minuti di test. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Il pensiero di Pellegetti. “Il difensore potrebbe essere…”