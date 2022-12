Milan-Lumezzane 3-2: ecco il report ufficiale dell’amichevole

Ecco il report ufficiale di Milan Lumezzane 3-2, amichevole prevista prima del ritiro rossonero a Dubai, in vista della ripresa della Serie A

Emiliano Guadagnoli

(fonte acmilan.com) - A Milanello è andato in scena il primo test per il Milan dopo la sosta, con i rossoneri impegnati a preparare al meglio la seconda parte delle stagione. L'ospite di giornata era il Lumezzane, capolista del proprio girone di Serie D. Pioli, senza i nazionali convocati al Mondiale in Qatar, ha optato per una formazione sperimentale nello schieramento più che negli uomini, capitanata dalla coppia d'attacco Origi-Rebić. 3-2 il verdetto del campo, con il Diavolo due volte in svantaggio ma alla fine capace di portare a casa la vittoria.

Adli è stato il primo giocatore del Milan a bucare la porta avversaria con un assolo personale di grande forza a inizio ripresa. A metà del secondo tempo Pioli ha concesso spazio a diversi giovani della Primavera, i quali hanno fatto la differenza nel pareggiare e poi nel ribaltare il parziale: Alesi e Victor hanno guidato la rimonta realizzando due gol sottomisura. Nel weekend la squadra si trasferirà negli Emirati Arabi Uniti dove è in programma la Dubai Super Cup, all'orizzonte le amichevoli con Arsenal (13 dicembre) e Liverpool (16 dicembre).

LA CRONACA

Il Lumezzane si rende subito protagonista di buon inizio di gara e al 10' passa in vantaggio con Spini che non lascia scampo a Tătăruşanu grazie a un preciso sinistro dal limite. I rossoneri faticano a ingranare e i bresciani ne approfittano per rendersi ancora pericolosi: Tătăruşanu si deve impegnare per deviare in corner il mancino di Spini in due occasioni ravvicinate, mentre al 23' Paravvicini di testa non trova il raddoppio per centimetri. Rebić prova a scuotere i compagni e al 25' appoggia centralmente per il tap-in di Tonali che dal dischetto dell'area spara su Pisoni. Ancora il croato protagonista, prima con una conclusione respinta coi piedi dal portiere del Lumezzane e poi con un tiro che termina alto sopra la traversa. Al 38' ultimo sussulto milanista nel primo tempo: Tonali di tacco premia l'inserimento per vie centrali di Rebić che si libera ma calcia male vanificando la ghiotta opportunità.

La ripresa si apre con i rossoblù in avanti con un'azione personale di Forte, Mirante si stende e blocca. Al 51' il Milan pareggia con una percussione palla al piede di Adli che salta tre avversari e trafigge Pisoni da posizione ravvicinata. L'equilibrio dura poco perché il Lumezzane trova subito campo per ripartire e Mauri riporta i suoi in vantaggio al 54' con una gran botta di destro imparabile. Al 57' si accende Origi che si accentra con un doppio passo e incrocia col mancino, facile per l'estremo difensore. Al 59' Adli scippa la sfera al limite e conclude di controbalzo senza però inquadrare lo specchio. Al 62' girandola di cambi per Pioli che sostituisce l'intero undici a eccezione di Bakoune, e i nuovi entrati ripagano la scelta prendendosi la scena. Al 67'Alessi approfitta di una leggerezza difensiva degli avversari e segna da pochi passi riportando il match in parità. Al 71' cross di Bakoune per il taglio di Lazetić, l'attaccante serbo ci prova al volo ma spedisce a lato. L'episodio decisivo arriva al 77': palla in mezzo per Victor che controlla in area e batte Pisoni per il gol del definitivo 3-2.

IL TABELLINO

MILAN-LUMEZZANE 3-2

MILAN (3-5-2): Tătăruşanu (1'st Mirante); Bakoune, Gabbia (22'st Kalulu), Tomori (22'st Thiaw); Krunić (22'st Foglio), Adli (22'st Alesi), Vranckx (22'st Victor), Tonali (22'st Gala), Pobega (22'st Bozzolan); Origi (22'st Lazetić), Rebić (22'st El Hilali). A disp.: Jungdal. All.: Pioli.

LUMEZZANE (4-3-3): Pisoni; Regazzetti, Tomas (1'st Pogliano), Tortelli, Parodi (1'st Rigo); Calì (1'st Sperti), Pesce (1'st Squarzoni), Poledri (1'st Antonelli); Alessandro, Parravicini (1'st Forte), Spini (1'st Mauri). A disp.: Fligheddu; Scanzi. All.: Franzini.

Arbitro: Minelli di Varese

Arbitro: Minelli di Varese

Gol: 10' Spini (L), 6'st Adli (M), 9'st Mauri (L), 22'st Alesi (M), 33'st Victor (M).