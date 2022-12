Amichevole Milan-Lumezzane 3-2 all’80’: grande gol di Adli

Una partita di prova quella tra il Milan e il Lumezzane. La gara si è svolta a Milanello per la durata di 80' minuti e ha visto la squadra di Stefano Pioli con una formazione lontana da quella ideale, viste anche le assenze per i Mondiali e gli infortuni. Infatti è proprio il Lumezzane a passare in vantaggio al 10' e a sfiorare anche il raddoppio, tolto dalla parata di Tatarusanu al 18'. Nel primo tempo è Rebic il più attivo che sfiora il pareggio per ben due volte. Il primo tempo di soli 40 minuti termina sul risultato di 0-1.