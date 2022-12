Milan-Lumezzane, Caracciolo: “Il Milan sta facendo grandi cose” | PM NEWS

Il Milan è sceso in campo oggi a Milanello nell'amichevole contro il Lumezzane. Ecco le parole del presidente Caracciolo

Un commento sulla partita : "Per noi è sicuramente stata una giornata di grande prestigio e onore. Quando si incontra una squadra così, il risultato è un po' finto. Per la nostra società è una gionrata magica".

Sul 2 gol segnati al Milan : "Ci credevo, dispiace aver perso, noi siamo forti per la Serie D. Chiaro che se il Milan si fosse impegnato sarebbe finita in modo diverso".

Sulla Serie A: "Il Napoli sta facendo grandi cose, merita i risultati che sta ottenendo. Secondo no non frena, sono i favoriti per lo scudetto".