Ambrosini: “Ibrahimovic ha aiutato, ma il lavoro di Pioli è di primo livello”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, a Sky Sport ha parlato di Milan e del momento che sta attraversando la squadra di Stefano Pioli. Ecco le dichiarazioni di Ambrosini.

“Milan? Mi sembra più o meno la situazione dell’anno scorso, anche se questa squadra ha fatto vedere un cambiamento più imprevedibile. Ha avuto una crescita che oggettivamente era un po’ difficile da pensare, Ibrahimovic ha aiutato indubbiamente tanto, ma il lavoro di Pioli non può essere considerato in secondo piano – spiega Ambrosini -. Non so se l’assenza di pubblico ha favorito la personalità di qualche giocatore, ma Kessie è un giocatore molto più forte rispetto a prima, Bennacer ha preso fiducia, Conti sta facendo meglio, hanno trovato in Kjaer un’intuizione notevole… Detto questo mi sembra che la strada sia già stata presa, credo lo abbiano deciso sei mesi fa”. INTANTO MIGLIORA CASTILLEJO. ECCO QUANDO TORNERA’, CONTINUA A LEGGERE >>>