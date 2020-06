Allenatore Milan – Pioli, il futuro è scritto: il tecnico rimane in silenzio

MILAN NEWS – Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, analizza la situazione attuale del Milan. E’ vero che l’impresa contro la Juventus era già complicata alla vigilia della gara, considerando le assenze di ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez, ma di fatto i rossoneri non sono riusciti a sfruttare la via più breve per la qualificazione alle coppe europee, e dunque ora dovranno sudarsela in campionato.

Una delle questioni da risolvere è quella relativa alla direzione tecnica. Solo un clamoroso ribaltone permetterebbe a Stefano Pioli di rimanere sulla panchina del Milan. Ralf Rangnick, infatti, incombe, ma Pioli ha il merito di essere rimasto sempre in silenzio nonostante la situazione difficile, e questo è stato molto apprezzato dalla proprietà.