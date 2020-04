Allenatore Milan – Marcelino, incontro a Londra con Paul Singer

NEWS MILAN – Come viene riportato da Repubblica, i tifosi continuano a domandarsi chi sarà il nuovo allenatore del Milan nella prossima stagione. Stefano Pioli ha ancora le sue chance di essere confermato, ma la sensazione è che Elliott decida per un nuovo scossone per tentare l’ennesima risalita nella prossima annata.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, prima dell’inizio del coronavirus ci sarebbe stato un incontro a Londra tra Gordon Singer e Marcelino Garcia Toral, accostato più volte alla panchina rossonera. L’allenatore avrebbe espresso le sue idee tecniche e tattiche al figlio di Paul Singer, il quale sarebbe rimasto soddisfatto. Ralf Rangnick resta comunque in pole position, visto che avrebbe già contatto alcuni giocatori per la prossima stagione, ma Marcelino probabilmente rappresenta l’alternativa numero uno al coach tedesco. Intanto è sempre più in bilico il futuro di Paolo Maldini, continua a leggere >>>

