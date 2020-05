Allenamenti di squadra, nessuna ripresa da domani: i dettagli

NEWS MILAN – Resterà tutto come prima, almeno per domani 18 maggio, per quanto concerne la ripresa degli allenamenti di squadra. Questo è quanto appreso dai colleghi dell’ANSA: “Il comitato tecnico scientifico (CTS) non ha validato ancora le linee guida per gli sport di squadra, e in attesa che avvenga le regole che restano in vigore sono quelle per gli allenamenti individuali”.

Si tratta di una ‘falsa ripartenza’, ma solo per qualche giorno. Tecnicamente il CTS dovrebbe validare il tutto già nella giornata di domani, e prevedere una ripresa degli allenamenti di squadra entro qualche giorno. Inoltre sono previsti più esami sul gruppo squadra. Si discute sul passaggio dagli allenamenti individuali a quelli collettivi, senza che ci sia l’obbligo del ritiro.

La lettera con tali integrazioni è stata inviata al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, il quale l'ha già inoltrata a Vincenzo Spadafora. Il Ministro per lo Sport, secondo le ultime indiscrezioni, ha dato immediato impulso ai propri uffici per procedere ad una rapida ma approfondita analisi delle novità introdotte nel documento, in modo da poterlo inviare già domani all'attenzione del CTS.