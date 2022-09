Allegri: “Se il Milan avesse 5 titolari fuori..”. Max, ma a cosa ti aggrappi?

Fa discutere la frase diretta a Milan ed Inter pronunciata da Massimiliano Allegri a riguardo della situazione infortuni in casa Juventus

Donato Boccadifuoco

Ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Non biasimiamo l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, per aver naturalmente provato a tramutare in realtà quell'antico detto popolare. Anche se, l'acqua dal mulino a volte straborda...

Allegri: "Provate a togliere all'Inter o al Milan cinque titolari"

Una frase che sta facendo e fa decisamente discutere quella pronunciata dal tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, durante una chiacchierata con il noto giornalista Mario Sconcerti, ricostruita dal Corriere della Sera. Strano, eppure la scorsa stagione rossonera la ricordiamo leggermente diversa...

Ad esclusione del finale di campionato, il Milan ha dovuto sempre fare i conti con assenze importanti e spesso in blocco nella passata stagione. Parliamo di casi Covid, di giocatori importanti convocati per la Coppa d'Africa e di lunghi infortuni come quelli di Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic. No, tutto si può dire tranne che il Milan non sappia cosa voglia dire giocare, e soprattutto, vincere un campionato senza poter schierare la propria formazione titolare. Ne volete una prova?

Questa è la formazione titolare che lo scorso 6 gennaio ha vinto in casa contro la Roma per 3-1 giocando una delle migliori partite del campionato: Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Díaz, Saelemaekers; Giroud. Indisponibili: Pellegri, Castillejo, Tatarusanu, Tomori, Calabria, Romagnoli, Kjaer, Ballo-Toure, Bennacer e Kessie. Rende abbastanza l'idea?

La verità, o quantomeno quella che secondo noi lo è, è che al di là delle singole individualità Stefano Pioli ha costruito negli anni un gioco ben preciso e tatticamente qualsiasi giocatore scenda in campo sa esattamente ciò che bisogna fare per aiutare la squadra. Possiamo dire la stessa cosa di Allegri? Chiaro che un calcio poco propositivo come quello mostrato dalla Juventus negli ultimi tempi si basi più sulle individualità che sul collettivo.

Più che normale che il tecnico bianconero sia scontento per i tanti infortuni, ciò che dispiace è una frase diretta a una Squadra (con la "S" maiuscola) che ha sempre saputo fare di necessità virtù.