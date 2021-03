Allegri: “Milan Dna spettacolo, Juve Dna operaio. Berlusconi showman”

Massimiliano Allegri, intervenuto negli studi di 'Sky Sport', ha parlato della differenza di visione tra Milan e Juventus

Massimiliano Allegri, intervenuto negli studi di 'Sky Sport', ha parlato della differenza di visione tra Milan e Juventus. Queste le dichiarazioni: "Mi è capitato di allenare Juventus e Milan che sono due società agli opposti. Silvio Berlusconi si è presentato e faceva lo showman mentre alla Juventus gli Agnelli sono sempre stati dei lavoratori con la Fiat nella loro storia, per loro doveva essere la prima d'Italia. C'era l'impronta del sacrificio, Dna operaio. Il Milan ha il Dna spettacolo. Quando sono arrivato io al Milan, erano 7 anni che non vinceva uno scudetto, ma aveva vinto in Europa".