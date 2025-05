Allegri al Milan: “L’anno prossimo per la seconda stella”

Ci siamo, Massimiliano Allegri è a un passo dal Milan per la seconda volta. Il tecnico livornese ha raggiunto un principio d'accordo con i rossoneri e nel video che trovate qui in basso tutti i dettagli dell'accordo. Torna dopo aver lasciato nel 2014. In rossonero aveva già vinto uno Scudetto e ha detto: "L'anno prossimo si gioca per la seconda stella". Trovate anche le sue parole nel video qui sotto, dal nostro canale. A questo punto i rossoneri, che giocheranno solo il campionato, si candidano seriamente a competere per il titolo, ma attenzione alle richieste di Allegri sulla rosa. Anche di questo parliamo nel video qui sotto! Ricordati di lasciare un mi piace, di iscriverti e di commentare per dire la tua! Attiva la campanella per non perderti nessuna novità.