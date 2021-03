Algeria-Botswana 5-0, Bennacer in campo per 60 minuti

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha giocato per 60 minuti con la maglia della sua Algeria nella vittoria contro il Botswana

Vittoria facile per l'Algeria, che strapazza il Botswana per 5-0 grazie ai gol di di Zeffane al 24’, di Feghouli al 58', di Mahrez al 64’, di Bounedjah al 72’ e di Boualaya all’88'. Nel match valido per la sesta giornata delle qualificazioni alla Coppa d'Africa, Ismael Bennacer ha giocato dal primo minuto ed è stato sostituto dopo un'ora di gioco. Il centrocampista del Milan ha rimediato un cartellino giallo al minuto 29'. Arriva la decisione sulla squalifica di Rebic: c'è l'ufficialità