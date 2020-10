Albertini: “Non credo che il Milan sia da scudetto, vi spiego perché”

Milan, parla Demetrio Albertini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha parlato del momento di forma del Milan. Il ‘Metronomo’ ha espresso parecchi dubbi su un Milan da scudetto, non sulla Champions League. Le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Tutti Convocati’: “Non credo che il Milan sia una squadra da titolo, Juventus e Inter sono un gradino sopra. Io però ho vinto anche nel ’99 quando nessuno ci accreditava per la vittoria. Comunque, alla fine vincerà chi riuscirà a gestire meglio i momenti difficili. Champions League? So che è difficile, ma il Milan ha il dovere di entrare nelle prime quattro. Tutto il resto sono chiacchiere”.

