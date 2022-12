Alaba, arrestato il suocero: voleva restaurare il Reich

Una brutta notizia è arrivata in casa Real Madrid, anche se in realtà riguarda un giocatore in particolare, David Alaba. Il duttile giocatore dei Blancos ha dovuto fare i conti con un problema abbastanza serio, anche se in realtà non lo riguarda direttamente e di fatto non ne ha subito le conseguenze. Secondo quanto riferito dalla Bild, infatti, in una maxi-retata della polizia, è stato arrestato il padre della compagna di DavidAlaba. L'uomo sarebbe stato sorpreso mentre organizzava un colpo di Stato armato con l'associazione terroristica "Cittadini del Reich", con il chiaro obiettivo di restaurare il regime.