Ajax, Lucca si presenta: “Orgoglioso di vestire la stessa maglia di Ibrahimovic”

"Spero di ripagare la fiducia della società e dei tifosi. Sono contento di essere qui - ha dichiarato Lucca ai microfoni ufficiali del club di Amsterdam -. È un momento speciale per me, sono il primo italiano a vestire la maglia dell'Ajax. Sono felice. Spero di portare a livello fisico, di prestazioni, di gol e di assist il mio contributo. È una maglia pesante, indossata da tanti campioni. Il mio più grande idolo è Zlatan Ibrahimovic. Da bambino guardavo tantissimi video su di lui: sono orgoglioso di vestire la stessa maglia che ha vestito lui. Non siamo simili, forse di statura. Ma non possiamo paragonarci, Zlatan è uno degli attaccanti più forti in Europa. Io su tanti aspetti devo lavorare ancora molto. Sono qui per lavorare giorno dopo giorno".