AIA, chiuso il caso D’Onofrio: si dimette il presidente Trentalange

Dopo che erano state confermate le accuse a suo carico per il caso D'Onofrio, si è dimeso il presidente dell'AIA Alfredo Trentalange

Un'altra notizia ha scosso nelle ultime ore il mondo del calcio. Si è infatti dimesso il numero uno dell' AIA , l'Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange . Arriva la svolta quindi nel caso D'Onofrio , per il quale pochi giorni fa erano state confermate le accuse nei suoi confronti.

A renderlo noto, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, è l'AIA, che spiega come sia in programma nella giornata di oggi, domenica 18 dicembre, una riunione del Comitato Nazionale per spiegare le ragioni di questa scelta. Di seguito il corpo della nota.