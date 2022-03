Agnelli: “La Superlega non ha fallito. I club hanno firmato un contratto”

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, è tornato a parlare della Superlega. Ricordiamo che il Milan era tra i club fondatori

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, è tornato a parlare della Superlega nel convegno organizzato dal Financial Times. Ecco cosa ha detto: "Secondo me il calcio europeo ha un disperato bisogno di riforme. Il compromesso non è una scelta ormai, c’è bisogno di riforme più profonde. Un organo monopolistico è in grado di guidare un business come il calcio? Penso di no".