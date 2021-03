Ag. Hamsik, la conferma: “Allegri lo voleva al Milan e alla Juventus”

Hamsik mancato rossonero

Nell’estate del 2011 il Milan di Massimiliano Allegri cercava una mezzala sinistra per completare la rosa. Tra i nomi emersi in tal senso, quello in cima alla lista era sicuramente Marek Hamsik. La resistenza del Napoli non permise il suo arrivo e i rossoneri ripiegarono su Alberto Aquilani. A distanza di quasi 10 anni il suo agente, Martin Petras, ha confermato la stima di Allegri nei suoi confronti. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘Kiss Kiss Napoli’: “Allegri con Hamsik al Napoli? Allegri lo voleva quando era al Milan e alla Juve, quindi non si sa mai. Penso che se De Laurentiis lo vuole e lo chiama lui non saprà dire di no a un ritorno al Napoli. Per lui Napoli è una seconda casa e non ci sono dubbi”. Intanto domani è tempo di Manchester United-Milan. Ecco la nostra esclusiva con i segreti della squadra inglese.