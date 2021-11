“Adrenalina”, dal 2 dicembre disponibile il nuovo libro di Ibrahimovic

Il nuovo libro di Zlatan Ibrahimovic, "Adrenalina: My untold stories", disponibile su 'Amazon' dal prossimo giovedì 2 dicembre 2021

Tifosi del Milan , ecco una bella idea per il vostro regalo di Natale. Zlatan Ibrahimovic , attaccante rossonero, sta infatti per pubblicare un nuovo libro. Il titolo è ' Adrenalina. My untold stories '.

Costi, come si vede, piuttosto sostenibili per il libro di Ibrahimovic. Per la precisione, € 9,99 per il formato 'Kindle'; € 18,39, invece, per il canonico formato cartaceo, con copertina rigida. L'opera 'Adrenalina. My untold stories' di Zlatan può essere già pre-ordinata.