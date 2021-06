ADiCoSp: “In trattativa, gli agenti rappresentano solo i calciatori”

L'ADiCoSp ha ribadito che in sede di trattativa i procuratori sportivi rappresentano solamente i calciatori e non gli allenatori

Attraverso un comunicato, l'ADiCoSp, Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi, ha parlato di alcune dinamiche di calciomercato che si verificano spesso. Ecco, di seguito, la nota. "In queste ultime settimane dalle notizie di calcio mercato si apprende sempre più frequentemente di allenatori che si avvalgono di agenti sportivi in sede di trattativa per la sottoscrizione di accordi con i relativi club. ADICOSP condanna categoricamente questo mal costume ed invita al rispetto dei Regolamenti Agenti Sportivi del CONI ( Art. 21 comma 1) e della FIGC (Art. 1 comma 2) che, in osservanza dei principi emanati dalla Fifa consente agli Agenti di rappresentare “solo” i calciatori e le società nelle varie operazioni. ADICOSP è per l’osservanza delle norme e rispetta la figura degli Agenti Sportivi che svolgono una funzione importante e di crescita nel movimento".