Adani distrugge Allegri: “Non sa niente di ippica, di calcio, di niente”

Lele Adani, noto opinionista, non le ha mandate a dire a Massimiliano Allegri. "Non sa di niente" esclama l'ex calciatore

Lele Adani vs Massimiliano Allegri, si apre un nuovo capitolo. Il noto opinionista, in occasione delle dirette sulla 'Bobo TV', ha più volte criticato il modo di giocare conservativo dell'allenatore della Juventus. Ma non solo su Twitch, perché Adani non perde occasione di esporre il proprio pensiero su Allegri nemmeno a margine di un evento di padel. Interrogato da un tifoso presente che gli ha chiesto “Che ne sa Allegri del padel” l'ex calciatore dell'Inter ha esclamato: "“Allegri non sa niente di padel, di ippica, di calcio, di ping pong, di niente”.