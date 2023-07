AC Milan Pre-Season Tour 2023, la mongolfiera rossonera a Los Angeles

Questa mattina è stato annunciato l' AC Milan Pre-Season Tour 2023 , che vedrà i rossoneri di Stefano Pioli sbarcare nella costa ovest degli Stati Uniti d'America , per una tournée tra California e Nevada , in preparazione alla stagione sportiva 2023-2024 .

Per il Soccer Champions Tour 2023 il Milan affronterà in amichevole il Real Madrid, la Juventus e il Barcellona. La partenza di Davide Calabria e compagni per la prima tappa del tour, la California, è stata anticipata, però, in maniera spettacolare.