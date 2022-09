AC Milan is forever: l’iniziativa per tatuare la passione sulla propria pelle

In occasione del derby Milan-Inter, valido per la 5^ giornata di Serie A, il club rossonero lancia la campagna 'AC Milan is forever'. Ecco di cosa si tratta

Renato Panno

(fonte: acmilan.com)

"In occasione del Derby, partita che fa battere il cuore di ogni tifoso rossonero, il Club lancia la campagna "AC Milan is forever": una serie di iniziative, fisiche e digitali che faranno vivere tutta la passione per il Milan in un crescendo di emozioni che connetteranno ed entusiasmeranno gli oltre 500 milioni di tifosi nel mondo.

Tra queste, uno speciale Walk-In nel rinomato studio di tatuaggi Spektrum Tattoo, in cui i tifosi potranno scegliere tra diverse proposte di tatuaggi e fissare così per sempre la propria passione sulla pelle. Le 6 proposte di tatuaggi sono state decise, tra una scelta di 8 sketches diversi, dai tifosi stessi a seguito di un sondaggio condotto sulla app del Partner rossonero Socios. Qui tutti i dettagli". Ecco dove e come vedere il derby Milan-Inter in tv e in streaming