AC Milan e Gatorade, nuova partnership: ecco il comunicato ufficiale

Gatorade, iconico brand del gruppo PepsiCo diventa lo Sports Drink Ufficiale del Milan: il comunicato con i dettagli del nuovo accordo

L’unione tra il Milan e Gatorade, all’interno della squadra sia maschile che femminile, rappresenta per lo Sports Drink di PepsiCo un naturale passo avanti. Questo nell'ottica di un percorso che vede il brand sostenere e affiancarsi alle eccellenze sportive. Una valorizzazione del calcio femminile in linea con i valori di equità e inclusione del Milan, un Club che ha dimostrato di credere fortemente nella crescita del calcio femminile in Italia.

"La missione di Gatorade è da sempre quella di contribuire ad alimentare e migliorare la performance di ogni atleta", afferma Marcello Pincelli, Amministratore Delegato di PepsiCo Italia. "Per questo l'essere al fianco di una società calcistica importante come il Milan, sia per quanto riguarda il campionato maschile, che per quello femminile, così come in UEFA Champions League, è motivo di grande soddisfazione. Rappresenta per noi la condivisione dei valori di determinazione e desiderio di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi".