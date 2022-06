Abbonamenti Juventus alle stelle, in curva al doppio rispetto al Milan

Divario enorme tra il costo di un abbonamento nella curva della Juventus e il prezzo dello stesso settore per i tifosi di Milan e Inter. Le due milanesi hanno già reso noti i prezzi per il rinnovo delle tessere per la stagione 2022-23 sui rispettivi siti ufficiali. Discorso diverso per la Juve che, al momento, si è limitata a comunicare il nuovo listino solo agli Juventus Official Fan Club.