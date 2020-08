ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Primo candelina rossonera spenta per Leo Duarte che, esattamente un anno fa, diventava un giocatore del Milan. Il difensore brasiliano è stato molto sfortunato dal punto di vista degli infortuni, che non gli hanno permesso di imporsi con la maglia rossonera. Soltanto 6 le presenze complessive in questa stagione, con l’auspicio che la prossima possa essere quella del definitivo riscatto.

FLORENTINO LUIS AL MILAN? QUESTA LA FORMULA >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>