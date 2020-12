22 dicembre 2019: Atalanta-Milan 5-0, rossoneri umiliati

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente un anno fa a Bergamo, il Milan veniva umiliato 5-0 dall’Atalanta, grazie alle reti di Gomez, Pasalic, Muriel e la doppietta di Ilicic. Una sconfitta troppo pesante per poter passare in sordina ed essere dimenticata tanto facilmente. Così quelle umiliazione portò alla decisione della società rossonera di riportare a Milano Zlatan Ibrahimovic, che firmerà per 6 mesi col Milan nei primi giorni di gennaio. Una debacle che vedendo oggi come è cambiato il gruppo rossonero è servita e non poco.

