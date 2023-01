Il 2023 del Milan, tra rinnovi e prestiti: il contratto di Ibrahimovic

Il Milan ha vissuto un 2022 ricco di soddsfazioni come lo Scudetto e la qualificazione agli ottavi di Champions League. Il 2023, invece, si prospetta come un anno di duro lavoro, specialmente dal punto di vista del calciomercato e dei rinnovi . Paolo Maldini e Frederic Massara avranno molto da fare. Di tutte le situazioni da risolvere ne parla un articolo sul sito de La Gazzetta dello Sport. Ecco il caso di Zlatan Ibrahimovic .

Il 2023 del Milan, il contratto di Ibrahimovic

Il contratto di Zlatan Ibrahimovic, si legge, è in scadenza in estate, ma il futuro sarebbe del tutto incognito. Il futuro dello svedese potrebbe essere ancora al Milan, ma non da giocatore. Molto potrebbe dipendere da come andrà questa seconda parte di stagione e da come si sentirà sul campo lo svedese. Resterebbe in gioco anche l'opzione da agente.