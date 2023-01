Il 2023 del Milan, tra rinnovi e prestiti: la situazione di Dest

Il Milan ha vissuto un 2022 ricco di soddsfazioni come lo Scudetto e la qualificazione agli ottavi di Champions League. Il 2023, invece, si prospetta come un anno di duro lavoro, specialmente dal punto di vista del calciomercato e dei rinnovi . Paolo Maldini e Frederic Massara avranno molto da fare. Di tutte le situazioni da risolvere ne parla un articolo sul sito de La Gazzetta dello Sport. Ecco il caso di Sergiño Dest .

Il 2023 del Milan, la situazione di Dest

Sergiño Dest, si legge, è in prestito annuale dal Barcellona, con diritto di riscatto. Ci sarebbero, al momento, delle valutazioni in corso, soprattutto per i Mondiali giocati a un buon livello da Dest con gli USA. Peserebbe, però, la cifra pattuita per il riscatto, che sarebbe di circa 20 milioni. Il Milan potrebbe valutare di chiedere un eventuale sconto al Barcellona, ma tutto dipenderà dalle prestazioni di Dest.