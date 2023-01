Il 2023 del Milan, tra rinnovi e prestiti: la situazione di Brahim Diaz

Il Milan ha vissuto un 2022 ricco di soddsfazioni come lo Scudetto e la qualificazione agli ottavi di Champions League. Il 2023, invece, si prospetta come un anno di duro lavoro, specialmente dal punto di vista del calciomercato e dei rinnovi . Paolo Maldini e Frederic Massara avranno molto da fare. Di tutte le situazioni da risolvere ne parla un articolo sul sito de La Gazzetta dello Sport. Ecco il caso di Brahim Diaz .

La situazione di Brahim Diaz, si legge, è simile a quella di Bakayoko, dal punto di vista del prestito. Anche per lui si avvicina la scadenza. I rapporti tra Milan e Real Madrid sarebbero ottimi e questo potrebbe servire nel caso in cui, i rossoneri volessero abbassare il prezzo fissato per il riscatto, che sarebbe di circa 22 milioni. Brahim Diaz, sembrerebbe contento di restare al Milan, ma anche qui dipenderà molto dalle sue prestazioni sul campo. Milan, che 2022! Al top anche su Google >>>