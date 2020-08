20 agosto 2013: prezioso pareggio del Milan contro il PSV

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 20 agosto di 7 anni fa, il Milan giocava per l’ultima volta un preliminare di Champions League.

L’andata i rossoneri la giocarono in casa del PSV Eindhoven e il match terminò 1-1. L’allora squadra allenata da Massimiliano Allegri, si portò in vantaggio con Stephan El Shaarawy, venendo rimontata dagli olandesi nella ripresa che trovarono il pareggio con Tim Matavz. Un pareggio prezioso per il Milan in trasferta, che vinse agevolmente il ritorno per 3-0, qualificandosi ai gironi della massima competizione europea. Quella partecipazione nella stagione 2013/2014, rimane tutt’ora, l’ultima che vide ai nastri di partenza anche il Milan.

