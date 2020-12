18 dicembre 2005: ultima gara in rossonero per Vieri

18 dicembre 2005: ultima gara al Milan per Vieri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 18 dicembre 2005, in occasione di Milan-Messina, gara valida per la 16^ giornata di Serie A, Christian Vieri ha giocato la sua ultima partita con la maglia rossonera (4-0 per il Diavolo il risultato finale). Poche le emozioni vissute dal bomber in rossonero: appena 14 presenze e 2 gol in 6 mesi. La concorrenza di Gilardino, Inzaghi e Shevchenko lo relega ai margini delle gerarchie di Ancelotti e a gennaio viene ceduto al Monaco.

