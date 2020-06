Ex Milan – Alex compie oggi 38 anni: tanti auguri al brasiliano

MILAN NEWS – Oggi in casa Milan ricorre il compleanno di un difensore che ha militato nei rossoneri per 2 stagioni: Alex Rodrigo Dias da Costa, meglio conosciuto solo come Alex.

Il centrale brasiliano, arrivato al Milan nell’estate 2014 dopo il mancato rinnovo con il PSG, nel Diavolo ha giocato in totale 48 partite mettendo a segno anche 4 gol. Alex ha lasciato il Milan il 30 giugno 2016 alla scadenza del suo biennale. Dopo l’esperienza al Milan, il calciatore chiuse la sua carriera in seguito anche al mancato superamento delle visite mediche con il Porto. Il punto più alto nel Milan, Alex lo ha toccato il 31 gennaio 2016 in occasione del Derby della Madonnina in cui ha realizzato il primo gol del match vinto 3-0 dai rossoneri. Tanti auguri Alex per i tuoi 38 anni!

