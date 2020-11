Udinese-Milan, Pioli a caccia di Capello e Ancelotti: la statistica

Udinese-Milan, che chance per Pioli di fare come Capello ed Ancelotti!

UDINESE-MILAN ULTIME NEWS – Oggi, alle ore 12:30, si disputa Udinese-Milan alla ‘Dacia Arena‘ di Udine. La gara è il ‘lunch match‘ della 6^ giornata della Serie A 2020-2021. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, come ricordato dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, ha la grande chance di eguagliare il Milan di Fabio Capello della stagione 1995-1996 ed il Milan di Carlo Ancelotti della stagione 2003-2004.

Con una vittoria in Friuli, infatti, Pioli avrebbe vinto 5 delle prime 6 partite del campionato. Esattamente come fece Capello nel 1995, quando i rossoneri si imposero contro Padova (2-1 fuori casa), la stessa Udinese (2-1 a San Siro), Roma (2-1 allo stadio ‘Olimpico‘), Atalanta (3-0 in casa) e Juventus (2-1 a San Siro), perdendo soltanto 0-1 al ‘San Nicola‘ di Bari. Ancelotti, invece, nel 2003, conquistò i tre punti contro Ancona (2-0 esterno), Bologna (2-1 a San Siro), Lecce (3-0, sempre in casa), Inter (3-1 nel derby giocato ‘in trasferta’) e Lazio (1-0 interno). Perse punti soltanto a Perugia (1-1).

Entrambi quei Milan, quello di Capello e quello di Ancelotti, vinsero poi lo Scudetto al termine della stagione. Un motivo in più, per Pioli, per vincere oggi in occasione di Udinese-Milan.

