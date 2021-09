Torino-Salernitana 4-0, esordio con gol per Pobega con i granata | News

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan in prestito al Torino, ha condito il suo esordio stagionale con i granata con una rete

Subentrato al 74esimo del secondo tempo al posto di Linetty, Tommaso Pobega questo pomeriggio ha fatto il suo esordio con il Torino. Durante il match contro la Salernitana, il centrocampista arrivato in prestito dal Milan è stato autore della rete del momentaneo 3-0 in favore della squadra di Ivan Juric. Il suo gol è arrivato dopo una mischia in area di rigore ed è stato bravo il classe 1999 ad approfittarne e a insaccare il pallone alle spalle di Belec.