Torino, espulso Izzo: salterà il Milan la prossima settimana

ULTIME MILAN – Continua la crisi granata. Il Torino ha perso ancora, nonostante una buona prestazione dal punto di vista del carattere. Stavolta il Toro si è dovuto arrendere alla Sampdoria, che ha vinto per 3-1 in rimonta. Il terzo gol è stato di Fabio Quagliarella ed è arrivato sugli sviluppi di un calcio di rigore causato da Armando Izzo, difensore del Torino che è stato anche espulso per fallo con chiara occasione da gol. Il cartellino rosso comporterà, ovviamente, una giornata di squalifica e, quindi, il difensore napoletano sarà costretto a saltare il match della prossima giornata contro il Milan a San Siro, che si giocherà lunedì.

