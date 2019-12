Teotino: “Milan? Sul mercato ha speso più dell’Inter”

NEWS MILAN – Il giornalista Gianfranco Teotino, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato del momento difficile che sta attraversando il Milan, facendo un parallelo con l’Inter, che in questo momento è al primo posto in campionato insieme alla Juventus

“Nelle ultime due stagioni il Milan ha avuto un esborso netto di 165 milioni, mentre l’Inter, che sta lottando per lo scudetto, ha speso 120 milioni, quindi il problema è chi ha scelto questi giocatori e come li ha scelti”. Intanto dichiarazioni importanti per un giocatore della rosa rossonera, continua a leggere >>>

