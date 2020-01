Svezia, il Ct Andersson: “Se Ibrahimovic vuole tornare è il benvenuto”

NEWS MILAN – Dopo il Milan anche la Svezia? Il Ct della nazionale Janne Andersson scandinava ha rilasciato parole importanti ieri sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. “Ho sempre detto che quando un calciatore lascia la nazionale devo rispettare la sua decisione, ma se poi cambia idea mi può sempre chiamare e questo vale anche per Ibrahimovic”, ha spiegato il tecnico al sito Fotbollskanalen. Il rapporto tra Ibra e la nazionale svedese è terminato dopo l’Europeo del 2016. Successivamente, due anni dopo, il ct ha preferito snobbare una sua convocazione per il Mondiale russo, ma ora in vista di Euro 2020 le cose potrebbero anche cambiare. Intanto, Pioli ha parlato dello svedese in una lunga intervista alla Gazzetta>>>

