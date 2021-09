Spezia-Milan, il bilancio del Diavolo con l’arbitro Manganiello | News

Spezia-Milan verrà arbitrata dal signor Gianluca Manganiello: ecco i precedenti dei rossoneri con l'arbitro della sezione di Pinerolo

Domani pomeriggio alle ore 15, Spezia e Milan si affronteranno allo Stadio 'Picco' per quella che aprirà la gara della sesta giornata di Serie A. Dirigerà l'incontro il signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. L'arbitro ha collezionato 56 presenze nel massimo campionato italiano e ha diretto in quattro occasioni le partite del Milan. I rossoneri, con il direttore di gara in campo, hanno ottenuto due vittorie e due pareggi. L'ultimo match del Milan arbitrato da Manganiello risale al dicembre del 2019 contro il Sassuolo, gara terminata 0-0. Calciomercato Milan, Theo Hernandez tra rinnovo e PSG: le ultime.